Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон наразі не розглядає відправлення своїх військових або НАТО в Україну.

"Ні", – відповів він інтерв'ю газеті La Repubblica на запитання щодо відправлення військових.

На думку британського прем'єра, ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених активів Росії на потреби України стало демонстрацією того, що "G7 готова на все".

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Сунак наголосив, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Водночас він підтримав застосування західної зброї проти цілей на території країни-агресора. Прем'єр Британії зазначив, що ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

Відправка західних військ в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Аналітики наголосили, що розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад. Вони називають п'ять варіантів розміщення військ НАТО в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.

США надали Києву дозвіл бити американською зброєю по території РФ, але відправляти своїх військових інструкторів в Україну не планують.

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