Польські військові не збили російський безпілотник над власною ж територією через те, що боялися, чи це раптом не цивільний об’єкт. Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск в коментарі журналістам, пише Rzeczpospolita.
Так, у Туска запитали, чи будуть зміни до закону, які спростять збивання об’єктів – таких як безпілотники чи ракети – які з’являються в польському повітряному просторі під час масованих російських обстрілів України. Наразі, відповідно до процедури, згоду на збиття такого об’єкта в мирних умовах має надати вище командування. Туск каже, що він відкритий до таких змін, однак проблема в іншому.
"Проблема зі збиттям часто носить інший характер. Часто це кілька секунд, протягом яких неможливо перевірити, чи це не цивільний об’єкт", - каже прем'єр-міністр Польщі.
За словами Туска, майже 400 солдатів вже дві доби шукають будь-які сліди безпілотника, але поки що немає 100% впевненості, що він взагалі залітав у повітряний простір Польщі.
"Наші союзники рекомендують певну стриманість. Якщо немає загрози, якщо це не агресія. Я дуже ціную виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли щось рухається в небі. Це дозволяє почуватися безпечніше", – пояснив він.
Інцидент з російським безпілотником в Польщі
Як писав УНІАН, під час масованого обстрілу України 26 серпня один з російських безпілотників нібито залетів у польский повітряний простір. Об'єкт нібито пролетів 25 км вглиб території Польщі, а потім зник з радарів. За однією з гіпотез, він міг знизити висоту, а потім повернутися в повітряний простір України.
Це вже не перший випадок, коли під час масованих російських атак по Україні щось залітає на польську територію. Кілька разів це були ракети. Їх теж не збивали.