Пересічні британці не хочуть самоусунення їхньої країни з міжнародної політики.

Більшість мешканців Великої Британії вважають, що їхній уряд має продовжувати підтримку України доти, доки українці не переможуть, або не настане мир. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані соціологічного опитування, проведеного неурядовою організацією More in Common.

Так, лише близько 17% відсотків британців вважають за потрібне припинити підтримку України просто зараз, тоді як 51% переконані, що підтримка має тривати доти, доки українці не повернуть втрачену територію.

При цьому більшість опитаних скептично поставилися до ідеї, що Україна має піти на поступки агресору заради закінчення війни. Кожен із запропонованих сценаріїв поступок, включно із варіантом відмови України від Криму, більшість опитаних оцінили як скоріше неприйнятний, ніж прийнятний.

Цікаво, що 54% опитаних британців згодні на використання британських військ в межах миротворчої місії з підтримки режиму припинення вогню, якщо такий буде досягнуто. Проти виступили лише 19% респондентів.

Люк Тріл, керівник британської філії More in Common, яка провела це опитування, вважає, що війна в Україні є одним з основних факторів, які вселяють стран і невпевненість у британців.

"Проте, незважаючи на це, у Великої Британії немає бажання відступити і стати "Маленькою Англією". Більшість британців хочуть, щоб ми підтримували Україну, доки вона не відтіснить Росію, і готові бачити війська на території країни для забезпечення дотримання мирної угоди", – сказав він.

Ставлення до України у Британії

Як писав УНІАН, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поскаржився на байдужість британців до війни в Україні. Навіть маючи очевидні симпатії до жертви російської агресії, більшість британців загалом втратили інтерес до цієї теми і згадують про неї лише час від часу.

При цьому Джонсон обурюється, що громадська увага, зокрема увага журналістів і політиків у Британії, більше зосереджені на конфлікті Ізраїлю та ХАМАС, ніж на реальній російській загрозі для Європи.

