Багато хто досі вірить, що нафта утворилася з динозаврів, але насправді - все зовсім не так.

Можливо, ви колись чули, що нафта утворилася "з динозаврів". Але, незважаючи на те, що це переконання дуже поширене, нафта не утворюється з розкладених динозаврів.

Нафта виникає з трильйонів мікроскопічних водоростей і планктону, заявив геолог Рейдар Мюллер з Університету Осло, пише IFLScience.

Як з'являється нафта простими словами

Коли водорості і планктон помирали - десятки або сотні мільйонів років тому - вони осідали на дно морів, де скупчувалися і з часом покривалися шарами осадових порід.

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Зрештою, через мільйони років в умовах високого тиску і низького вмісту кисню, ці органічні залишки "приготувалися" і перетворилися на ту саму липку чорну нафту, від якої людство, незважаючи на загрозу кліматичної кризи, досі не може відмовитися.

Потім нафта починає просочуватися вгору, поки не впирається в непроникну породу - і тоді її потрібно бурити, або чекати, доки якесь стихійне лихо не вивільнить її природним шляхом.

Як динозаври пов'язані з нафтою

Хоча морські динозаври - або, скажімо, тиранозавр, який раптом "вирішив поплавати", не усвідомлюючи, що у нього для цього не надто підходящі лапки - дійсно могли після смерті опинитися на морському дні, малоймовірно, що вони самі перетворювалися на нафту, пише ЗМІ.

Це пов'язано з тим, що для перетворення органічної речовини на нафту необхідне середовище з нестачею кисню. Після смерті динозаври найімовірніше ставали обідом для дрібних морських тварин, які розривали їх на шматки, залишаючи лише кістки - задовго до того, як їхні останки могли б бути надійно поховані під осадовими породами.

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