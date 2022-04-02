Туреччина не хотіла б, щоб Росія перемогла в Україні, оскільки це додало б сміливості президенту РФ Володимиру Путіну.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дозволило офіційній Анкарі поліпшити відносини з Європою після тривалого періоду напруженості.

Про це пишеи у своєму аналітичному матеріалі доктор Данія Колейлат Хатіб, фахівець з американо-арабських відносин. У своїй статті вона пояснила, чому посередництво у вирішенні українсько-російських проблем вигідне президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Хатіб зазначила, що в останні роки у Туреччини були важкі відносини з ЄС, що погіршувалися її негативним ставленням до Франції та Греції. Однак, зіткнувшись з вторгненням Росії в Україну, Європа знайшла в Туреччині необхідного союзника, а Анкара скористалася можливістю відродити відносини з ЄС. Саміт НАТО минулого тижня дав Туреччині і Франції можливість налагодити відносини. Їх співпраця по Україні також допоможе їм координувати свої дії по Сирії, Лівії та східному Середземномор'ю.

"Сьогодні Туреччина забезпечує посередництво, яке, як сподіваються європейці, покладе край українському конфлікту з найменшою шкодою. Тим часом, стратегічне положення Туреччини незамінне при розробці будь-якої політики стримування Росії", - написала експерт.

Вона зазначила, що повномасштабна війна в Україні почалася в той момент, коли Ердоган зрозумів, що створив занадто багато проблем і що йому потрібно налагодити зв'язки з колишніми союзниками, які ось-ось перетворяться на ворогів. На це великий вплив справила економічна ситуація в Туреччині. Через рік на Ердогана чекають вибори, і він не може дозволити собі і далі вільно падаючу валюту і погіршення рівня життя в країні. Тому, як зазначила експерт, війна в Україні збіглася з його спробами налагодити відносини з Європою.

Незважаючи на співпрацю Туреччини з Росією, Анкара і Москва знаходяться на протилежних сторонах в конфліктах в Сирії, Лівії і на Кавказі. Тому, як пояснила Хатіб, Туреччина не хотіла б, щоб Росія перемогла в Україні, оскільки це додало б сміливості президенту РФ Володимиру Путіну на цих територіях.

"Звичайно, ця криза - можливість для Ердогана домогтися деяких успіхів (у відносинах з ЄС - ред.), яких він не зміг домогтися в 2005 і 2016 роках", - зазначила експерт.

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