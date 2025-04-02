Словацький прем'єр повідомив, що на будь-якій зустрічі з представниками України темою переговорів будуть винятково цивільні проєкти.

Словаччина зацікавлена у зустрічі з представниками українського уряду. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, повідомляє портал Denník N.

За його словами, він готовий провести телефонні переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми готові негайно (провести переговори - УНІАН)", - підкреслив прем'єр-міністр Словаччини.

Відео дня

Він пояснив, що на будь-якій зустрічі темою переговорів будуть виключно цивільні проєкти, а не питання про надання зброї.

Видання нагадало, що востаннє переговори України та Словаччини відбувалися минулого року. Тоді Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу.

Блокування допомоги Україні від Словаччини

Як писав УНІАН, раніше Фіцо поставив остаточну крапку в питанні допомоги для України. Він заявив, що Словаччина не буде підтримувати країну у війні проти Росії ані фінансово, ані військово.

Фіцо заявив, що його країна до кінця саміту ЄС має намір розповісти про необхідність негайного припинення вогню.

Також він говорив, що президенту України Володимиру Зеленському потрібна війна. Він звинуватив Київ у тому, що той нібито сам винен у тому, що на нього напала Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: