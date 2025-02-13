Російський диктатор Володимир Путін прагне, аби перемовини про завершення війни відбувалися лише за участі Росії і США.

Київ не прийматиме будь-яких двосторонніх перемовин США і Росії щодо миру в Україні, які проходитимуть без участі українців. Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС.

Зокрема, у президента запитали, як він ставиться до того, що президент США Дональд Трамп спершу поговорив з російським диктатором Путіним, а потім з ним. Глава держави сказав, що американський лідер знає його позицію.

"Я дійсно вважаю, що передусім, пріоритет - Україна. У нас війна і проти нас Путін", - сказав Зеленський.

Відео дня

Президент України додав, що за словами Трампа, він хотів одночасно поговорити з обома лідерами як України, так і Росії.

"В розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом. Сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Але, дуже важливо - що я зазначив під час нашої вчорашньої розмови - у нас вже було три розмови з президентом Трампом... Я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно, це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як усі ми, і європейці так реагують, що передовсім Україна, і нічого не може бути про Україну без України!", - відзначив Зеленський.

Глава держави додав, що провів дуже хорошу розмову з Трампом.

"Ми говорили про все. І [навіть] про північнокорейців. І він здивований. Сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу - біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один у світі або одні з перших. Але я йому сказав, що там не дуже далеко від нас Іран. І це велика небезпека. Вони також стоять у топі з виробництва дронів. І тому, для нас дуже важливо зупинити Росію і Іран, який допомагає", - сказав Зеленський.

На його переконання, "дзвінки - це дзвінки", але те, що насправді має значення для України - це очні зустрічі з Трампом.

"І тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю тоді вже справедливо говорити з росіянами. І для нас також дуже важливо, сьогодні це ще не звучить, але ми знаємо сигнали від європейців, і вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми обов'язково будемо частиною Європейського Союзу. Для нас важливо. Вони дуже багато допомогли", - наголосив Зеленський.

Також віз нагадав про вчорашній візит міністра фінансів США Скотта Бессента до України, з яким тривало достатньо довге обговорення.

"Я йому сказав, послухайте, ми повинні справедливо почати говорити, прагматично, хто скільки давав. Кожної з цих допомог, кожної країни Європи і Сполучених Штатів. Вона була для нас життєво важлива, але, на сьогодні ми беремо 80% ціни війни - це Україна і Європа, і 20% - це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки. Він дуже важливий, і тому, це так, і ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. І Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою із держав в світі. Вони найбільше нам дали. Ми за це вдячні", - відзначив Зеленський.

Водночас, він вважає, що не можна порівнювати Америку з Європою, бо це буде не дуже чесно, це два союзники України. Європа вкладалася дуже сильно і дуже допомогла Україні і продовжує це робити.

Як сказав Зеленський, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував його, що в Європі нині дуже серйозне занепокоєння, бо європейці не бачать сигналів від США, що "у них є місце за столом".

"Тобто, усі розуміють, що Америка, Україна і Росія. Такий може бути формат перемовин. А де Європа? - Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо спрогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними. Ми проходили вже "Нормандію" і "Мінськ", і я вважаю, що у цю річку - а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти. І тому, будемо дуже обережні. Нам потрібні союзники і справедливі партнери, коли ми будемо закінчувати гарячу стадію цієї війни", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що сьогодні буде говорити з кількома лідерами Європи, і завтра в Мюнхені будуть зустрічі.

"Сьогодні головне, щоб все не пішло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб у нього перемовини були двосторонні - він зі Сполученими Штатами Америки. І ми просто не зможемо акцептувати (прийняти - УНІАН), як незалежна країна, будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати", - констатує Зеленський.

Також у Зеленського запитали, чи обговорював він з Трампом можливість проведення виборів у 2025-му році.

"З виборами простіше. Питання таке не стоїть і не стояло. Він його не озвучував", - повідомив Зеленський.

Розмова Трампа із Путіним та Зеленським

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім одразу зателефонував Володимиру Зеленському. Багатьох оглядачів та політиків занепокоїв і порядо дзвінків, і те, як Трамп потім їх коментував.

Експерт-американіст Олександр Краєв побачив низку тривожних моментів у тому, як Трамп намагався прирівняти Росію та Україну, агресора та жертву. Зокрема американський президент заявив, що Зеленський, "як і президент Путін", хоче миру. Також Трамп попросив бога "благословити народи Росії та України".

Вас також можуть зацікавити новини: