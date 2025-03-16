Очільник Держдепу вважає припинення бойових дій необхідним етапом для початку переговорів про тривалий мир.

Предметні переговори про закінчення війни в Україні не зможуть початися, доки на фронті не припиняться активні бойові дії. Про це в інтерв'ю CBS News розповів державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, стратегія США із досягнення миру в Україні передбачає два основні етапи, які Рубіо називає "План А" та "План Б".

"План А полягає в тому, щоб припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану Б, другого етапу, який полягає в тому, щоб усі сіли за стіл, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні таким чином, щоб він (мир) був стійким і з повагою до потреб кожного", - заявив держсекретар.

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Він визнав, що другий етап американського плану не є простим у реалізації, але, на переконання Рубіо, до нього неможливо буде навіть підступитися, доки не буле пройдено перший етап.

"Важко домовитися про остаточне припинення війни, поки вони стріляють один в одного, тому президент хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Само по собі це буде нелегко. Ми переходимо до другої фази, яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися", - сказав він.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, у Білому домі заявили, що Україні доведеться відмовитися від деяких територій заради досягнення миру і отримання повоєнних гарантій безпеки. Соратники Трампа також погрожують Росії неприємностями у випадку, якщо Путін спробує обдурити президента США на шляху до миру в Україні.

Однак досвідчений британський дипломат наразі не бачить значного тиску на Росію з боку адміністрації Трампа. Він переконаний, що без такого тиску, Росія продовжить тиснути на фронті, і війна триватиме ще принаймні рік.

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