Вона залишиться без фінансової допомоги від Швеції.

Уряд Швеції призупиняє фінансову допомогу Малі через її підтримку російської агресії. Про це заявив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форсселл.

Причиною рішення стало те, що Малі проголосувала проти резолюцій ООН, які вимагають, щоб Росія вивела свої війська з України. "Військова хунта Малі налаштована на Росію і підтримує її війну проти України", - сказав він в інтерв'ю TV4 Nyheterna.

За останні десять років Швеція надала Малі більше 3,5 мільярдів шведських крон в якості допомоги на цілі розвитку. Тепер вони не хочуть надавати допомогу державам або акторам, які не є демократичними і протидіють світовому порядку.

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"Саме військова хунта Малі вирішила зблизитися з Росією, і ми шкодуємо про це. Ми хочемо, щоб вони припинили це робити і замість цього зробили крок до свободи і демократії. Наша гуманітарна допомога, тобто надзвичайна допомога у вигляді продуктів харчування, води і медикаментів, залишиться в Малі, в той час як допомога на цілі розвитку буде допрацьовуватися", - зазначив Форссел.

Тепер Швеція переконається, що країни, з якими вона співпрацює, не підривають міжнародне право і не підтримують повномасштабну агресивну війну Росії проти України.

Вплив РФ в країнах Африки:

Раніше The New York Times писала, що в Західній Африці відзначають активну підтримку Росії і Путіна. Журналісти пишуть, що прапор країни-агресора став таким собі "символом опору" і спробою зробити політичну заяву.

Багато молодих людей сприймають РФ як антиколоніальну державу, здатну допомогти їм позбутися колоніального минулого.

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