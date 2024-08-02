Разом з тим він натякнув, що Росія все одно вийде переможцем.

Українці чинять героїчний спротив Росії, але війна вже наближається до завершення. Про це в коментарі Telex заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький, натякнувши, що мир буде на користь Росії.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", – заявив він.

Шалай-Бобровницький висловив переконання, що це буцімто Захід "роздмухує конфлікт" замість того, аби намагатися його завершити. Також він зазначає, що Росія змогла розбудувати військову промисловість, чим забезпечила собі необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків. У той самий час Україна, за його словами, на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу.

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Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, найважча ситуація зараз на Покровському напрямку, де Україна втрачає території, а росіяни перекидають на цю ділянку все нові сили. За словами аналітика проєкту DeepState Руслана Микули, наразі важко передбачити, скільки ще сил Росія направить на цей напрямок, оскільки ворог не зважає на втрати, і має великий людський потенціал, який використовується по максимуму.

На цьому тлі з Офісу президента лунають повідомлення, що Україна хоче провести другий саміт миру цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій. Як заявив очільник ОП Андрій Єрмак, найголовніше очікування від другого саміту – що він сформує основні передумови для припинення бойових дій.

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