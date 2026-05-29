Путін підтвердив, що війна 'наближається до завершення'

Доказом наближення миру російський диктатор назвав ситуацію на фронті.

Ситуація на фронті свідчить про те, що війна наближається до завершення. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час спілкування з пресою.

Він зазначив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни, оскільки активні бойові дії тривають. Проте Путін упевнений, що мир уже близько, оскільки РФ нібито вже майже перемогла.

"Що стосується моєї заяви про те, що, на мій погляд, справа йде до завершення... Я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають за всіма напрямками. Ну ви ж бачите, кожного божого дня", – сказав він.

Відео дня

За словами диктатора, певні контакти з Україною тривають, але переговорів про закінчення війни, як таких, немає.

Що насправді відбувається на фронті

Як писав УНІАН, Путін, ймовірно, отримує спотворену інформацію про хід війни в Україні через брехливі звіти російського військового командування. Тим часом з початку 2026 року середній темп просування російських військ у Донецькій області становить близько 2,63 квадратного кілометра на добу, що ставить під сумнів здатність РФ повністю захопити регіон у найближчій перспективі.

І поки Путін вірить у російський "наступ на всіх фронтах", з передової надходять прямо протилежні новини. Так, раніше сьогодні аналітики підтвердили чергову успішну контратаку, в ході якої ЗСУ звільнили 46 кв. км на Олександрівському напрямку. Також ми писали, що українські дрони взяли в блокаду російську логістику на півдні, фактично перерізавши "сухопутний коридор" до Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: