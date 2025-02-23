Президент вважає, що зустріч з американцями щодо угоди про корисні копалини має пройти до зустрічі Трампа з Путіним.

У Білому домі допустили, що війна в Україні може закінчитися вже наступного тижня. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому це не можливо.

"Цього тижня завершити цю війну неможливо - з гарантіями для України. Принаймні я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні", - сказав Зеленський на прес-конференції під час форуму "Україна. Рік 2025".

Відповідаючи на питання журналіста щодо потенційної угоди зі США про корисні копалини, він наголосив, що в угоді не може бути формату, в якому Україна виступатиме боржником за надану раніше допомогу.

Відео дня

"Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними партнерами. Якщо буде фонд, наприклад, 50 на 50, тоді якщо США будуть вкладати і враховувати допомогу нам як інвестиційний внесок, то ми будемо з нашого боку також вкладати. Але це 50 на 50. Я вважаю, що це чесно", - заявив президент.

Він припустив, що надалі Україна може вкладати у фонд гроші від заморожених російських активів.

"Це може дійсно допомогти, тому що це може бути швидке інвестування. Гроші від заморожених активів вони швидкі: США можуть дати нам 50 млрд доларів, ми наповнимо цей фонд на 50 млрд і будемо вкладати 100 млрд в видобуток і розвиток української економіки", - сказав Зеленський.

За його словами, також варіантом наповнення фонду може бути внесок від США у вигляді зброї. Як приклад глава держави навів систему протиповітряної оборони Patriot.

"Його вартість, наприклад, 1,5 млрд доларів. І нам потрібно – я це говорив нашим партнерам – 20 систем ще, це 30-35 млрд доларів. Якщо США дадуть 35 млрд доларів "петріотами", ми будемо вважати, що вони вклали 35 млрд і самі вкладемо 35 млрд. І тоді в фонді є 70 млрд доларів", - сказав Зеленський.

"Нам потрібно зустрітися і проговорити це. Вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою, а значить - до зустрічі Трампа з Путіним", - додав президент.

Миттєвий кінець війни і угода про копалини

Як писав УНІАН, прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією, щоб покласти край війні в Україні. При цьому, як пише The Hill, вона зробила припущення, що війна може закінчитися вже наступного тижня.

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що на тимчасово окупованій території України знаходяться важливі корисні копалини на суму близько 350 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: