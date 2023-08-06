Планується обговорити післявоєнне відновлення України.

Південна Корея наприкінці серпня відправить в Україну урядову делегацію на чолі з міністром земель Вон Хі Реном для обговорення післявоєнного відновлення країни. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Відзначається, що раніше Південна Корея дозволила своїм бізнесменам відвідувати Україну для участі в проектах реконструкції, зробивши винятки із заборони на в'їзд в країну, введеного в лютому минулого року. При цьому Південна Корея обмежить кількість подорожуючих бізнесменів до 30 осіб, а тривалість їх перебування буде обмежена двома тижнями за поїздку.

"Очікується, що багато корейських компаній відвідають країну, щоб вивчити можливості участі в потенційних проектах реконструкції. Зацікавленість у реконструкції проявили будівельні та інфраструктурні компанії, а також підприємства ЖКГ та енергетики", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також, після візиту урядової делегації в серпні, Міністерство промисловості Південної Кореї організовує власну делегацію, яка планує відвідати Україну в жовтні.

Південна Корея та війна в Україні

В середині липня Україну відвідав президент Південної Кореї Юн сік Ялина. Під час візиту він, зокрема, пообіцяв "більше військових поставок" цього року. Також він заявив, що Республіка Корея надасть 150 мільйонів доларів на підтримку України.

На початку серпня ЗМІ повідомляли, що США підписали контракти з Болгарією і Південною Кореєю, а також намагаються переконати Японію приєднатися до ініціативи з постачання боєприпасів Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: