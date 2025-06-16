Він розраховує, що президент США втратить терпіння і здасться.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує пред'являти Україні абсурдні вимоги під час так мирних переговорів, на які український народ ніколи не погодиться. Як пише старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Леон Аарон у статті для The Wall Street Journal, підхід Путіна в мирних переговорах "крок вперед, два назад" показує, що він не хоче миру, і грає з президентом США Дональдом Трампом, щоб досягти перемоги.

"Путін затягуватиме війну доти, доки Трамп не втомиться від посередництва і не розчарується в допомозі США Україні, і не відмовиться від обох", - переконаний він.

Можлива мета Москви полягає в тому, щоб просунутися на полі бою і деморалізувати українців. Однак, зазначає експерт, це не виглядає реалістичним - темпи просування російської армії вкрай повільні, а суспільство України категорично проти капітуляції.

Відео дня

Швидше за все, затримки Путіна спрямовані на те, щоб підштовхнути пана Трампа до виконання його погрози "відмовитися" від мирних зусиль і від допомоги США Україні, вважає експерт.

"Відхід Америки був би благом для Кремля. Україна розраховує на США в плані зброї, особливо на системи ППО великої дальності Patriot, які збивають російські балістичні ракети. Patriot уже в дефіциті, і Пентагон перенаправляє протиракети з України на Близький Схід і в Тихий океан. Без них Росія може піддати беззахисну Україну катастрофічним ударам безпілотників і ракет", - вказує він.

При цьому Аарон вказує, що нещодавня риторика Трампа про війну в Україні свідчить про "безнадійність, невігластво і моральну короткозорість".

Моральна байдужість Трампа означає, що в нього немає мотивації, не кажучи вже про терміновість, допомагати Україні.... Розважлива "гнучкість" Москви підтримує непотрібні переговори, поки Трамп втомлено не зійде на берег", - зазначає експерт.

Трамп і війна в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп 14 червня, у свій день народження провів неанонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорювали переважно ситуацію з Іраном, але торкнулися і питання війни в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув Трампу за його занадто теплі стосунки з російським агресором. Він додав, що подібний підхід не зупинить Путіна і необхідна більш жорстка тональність.

Вас також можуть зацікавити новини: