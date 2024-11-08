Росія піднімає ставки і може зробити небезпечні кроки протягом наступної зими.

Росія вже поступово відновлює свою кампанію зі знищення енергетичної інфраструктури. Ці атаки посилюватимуться, але, крім цього, в небезпеці може перебувати й безпосереднє вище керівництво України, заявляє міністр закордонних справ 2019-2020 років, посол у Британії, Канаді та НАТО Вадим Пристайко.

"Вони намагатимуться щось зробити. Зруйнують енергосистему, спробують убити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими", - зазначив він, йдеться в матеріалі The Economist. Повідомляється, що це буде своїм способом ведення переговорів від кремлівського диктатора Володимира Путіна під час повернення експрезидента США Дональда Трампа до Білого дому.

ЗМІ пише, що Трамп "схоже, захоплюється стилем правління російського правителя". І що президент України Володимир Зеленський може отримати два варіанти виходу з повномасштабної війни - або це буде поразка, або "кривавий глухий кут", оскільки ніхто не знає, як саме Трамп може зупинити війну з обіцянкою зробити це протягом 24 годин.

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"Ніхто - можливо, навіть сам Трамп - не знає, у чому, власне, полягає його мирний план", - йдеться в матеріалі. Українські чиновники, своєю чергою, працюють із двома публічними варіантами закінчення війни.

Перший був озвучений Джей Ді Венсом, якого Трамп хоче призначити віцепрезидентом, - і полягає він у заморожуванні конфлікту на нинішніх лініях зіткнення та примусі України до нейтралітету. Другий варіант виклав екс-держсекретар Трампа Майк Помпео. Журналісти пишуть, що цей варіант подобається Україні більше, оскільки в ньому передбачено посилення військової та фінансової підтримки України як стримувального чинника для Москви і збереження перспективи вступу до НАТО.

Інші новини про Україну та наслідки президентства Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Фукуяма оцінив наслідки приходу Трампа.

"Україна, безумовно, найбільше програє; її військова боротьба з Росією була слабкою ще до виборів, і Трамп може змусити її погодитися на російські умови, затримуючи постачання зброї, як це робила республіканська Палата представників протягом шести місяців минулої зими", - зазначив він.

Крім того, Трамп дав зрозуміти, що вимагатиме поступок і від Києва, і від Москви. Хоча в ЄС наполягають на необхідності подальшої підтримки України.

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