Голова МЗС зазначає, що міжнародні партнери мають чітке розуміння, що Україна потребує бойові літаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що процес отримання Україною бойових літаків від міжнародних партнерів є непростим, але ця справа рухається вперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його попросили прокоментувати повідомлення, що США обговорюють з Польщею можливість надання Україні винищувачів.

"Обговорював я це питання з Блінкеном і з моїм колегою міністром закордонних справ Польщі. Непростий процес з точки зору багатьох його складових, але він рухається вперед, і ми максимально його штовхаємо", - заявив Кулеба.

Водночас голова МЗС не сказав, про які саме йдеться літаки.

"Номенклатуру розголошувати не можу зі зрозумілих причин, але чітке розуміння серед наших партнерів, що нам потрібні бойові літаки для того, аби зупинити варварське знищення наших міст і людей з неба", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, країни ЄС не відправлять Україні винищувачі, поставка яких була раніше анонсована. Так, Польща заявила, що не буде посилати винищувачі в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно виключили поставку військових літаків в Україну.

5 березня Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час яких обговорювалося, зокрема посилення оборонних спроможностей України у захисті неба від російської авіації та ракет. Переговори відбулися на кордоні України та Польщі.

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