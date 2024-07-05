Поки радники Трампа розмірковують про невигідний для Києва компроміс, генсек НАТО вказав на відмову РФ дотримуватися попередніх обіцянок щодо припинення вогню.

Глава НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю відкинув заклики США змусити Україну відмовитися від територій або майбутнього членства в НАТО в обмін на припинення війни російським правителем Володимиром Путіним. Про це пише Politico.

"Ми не можемо мати Мінськ-3. Немає жодних ознак того, що Путін ... готовий вести переговори про мир", - сказав генсек НАТО на прес-конференції, маючи на увазі попередні невдалі мирні угоди між Москвою та Києвом.

Видання нагадує, що дві Мінські угоди, підписані в 2014 і 2015 роках за участі Німеччини та Франції, були спрямовані на те, щоб зупинити перше вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Того року вона незаконно анексувала Крим, а потім розв’язала конфлікти на сході України.

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"Мінська угода запровадила припинення вогню та дозволила самоврядування в частині східної України, але в Києві її сприйняли як зміцнення російського впливу на конституційний лад України. Він ніколи не був повністю реалізований. Росія розірвала угоду у 2022 році, коли розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", - йдеться у матеріалі.

За інформацією ЗМІ, союзники та радники Дональда Трампа, можливого кандидата в президенти США від Республіканської партії, розробляють плани, як змусити Київ відмовитися від спроб відвоювати контрольовані Росією території та анулювати своє майбутнє членство в НАТО в обмін на мирну угоду з Росією. Так, директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг днями заявив, що "головним пріоритетом під час його другого терміну буде швидка домовленість про припинення російсько-української війни". У свою чергу Путін заявив, що сприймає пропозицію Трампа серйозно.

"Ніякого компромісу щодо незалежності чи територіальної цілісності не буде", — відповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Столтенберг вказав на попередню поведінку Москви, щоб виправдати неможливість погодження Києва на мирні умови, викладені табором Трампа.

"Ми бачили модель російської агресивної поведінки проти України. Війна почалася не в 2022 році, вона почалася в 2014 році, коли вони вперше незаконно анексували Крим, потім через кілька місяців увійшли на схід Донбасу, домовилися про припинення вогню — Мінськ 1 — порушили це, пішли ... ще далі на захід, погодили Мінськ-2, чекали сім років, а потім розпочали повномасштабну війну і взяли ще більше", — сказав Столтенберг.

За його словами, "те, що нам зараз потрібно, це насправді щось надійне, де війна припиняється, а Росія припиняє свою агресію, і тому, коли закінчаться бойові дії, нам потрібна безпека, нам потрібно дати можливість українцям стримувати (агресора - УНІАН).

"Але нам також потрібні певні гарантії безпеки для України", - додав генсек НАТО.

Співпраця України з НАТО - останні новини

На прийдешньому саміті НАТО узгодять "суттєвий пакет" для України. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг.

За його словами, на саміті буде посилено підтримку України на довгострокову перспективу.

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