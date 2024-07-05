Столтенберг запевнив, що на саміті буде посилено підтримку України на довгострокову перспективу.

На ювілейному саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, голови держав і урядів країн-членів Альянсу узгодять суттєвий пакет для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав у Брюсселі на пресконференції, присвяченій саміту Альянсу.

Зокрема, як сказав генеральний секретар НАТО, на саміті буде посилено підтримку України на довгострокову перспективу.

"Нашим найбільш терміновим завданням на саміті стане підтримка для України. Україна повинна взяти гору і вони потребують нашої стійкої підтримки. Тому, наступного тижня, на саміті, я очікую, що голови держав і урядів узгодять суттєвий пакет для України", - наголосив Столтенберг. Відео дня

У цьому зв'язку, за його словами, по-перше, йдеться про безпекову допомогу і навчання для України.

"НАТО візьме на себе координацію і постачання більшої частини міжнародної безпекової допомоги", - сказав Столтенберг.

Він додав, що командування цією координацією буде здійснюватися тризірковим генералом за участі близько 700 чоловік персоналу, які будуть розміщуватися у штаб-квартирі в Німеччині та у логістичних мережах у східній частині Альянсу.

Крім того, по-друге, йдеться про фінансові зобов'язання Столтенберг очікує, що союзники НАТО підтвердять рішучість підтримувати Україну у розбудові сили, здатної побороти російську агресію сьогодні і стримувати її у майбутньому.

Столтенберг нагадав, що з часу повномаштабного вторгнення Росії до України, союзники щороку надавали близько 40 млрд євро на безпекову допомогу. "Союзники погодилися, що це мінімальна базова лінія. І я очікую, що союзники на саміті вирішать зберегти цей рівень впродовж наступного року", - додав він.

Ще генеральний секретар очікує, що союзники погодяться справедливо розподілити фінансовий тягар відповідно до розміру їх ВВП і забезпечать постійний рівень фінансування для України. "Ми переглянемо цей рівень нашої підтримки на саміті у 2025 році", - сказав Столтенберг.

Разом з тим, по-третє, він очікує більшої негайної військової підтримки для України. "Я очікую, що союзники нададуть додаткову допомогу для протиповітряної оборони і снаряди, а також інші спроможності", - підкреслив він.

По-четверте, він очікує на укладення більшої кількості двосторонніх безпекових угод з Україною.

По-п'яте, йдеться про поглиблену воєнну взаємосумісність.

"Ми погодимось більш тісніше працювати зі Збройними силами України, у тому числі в рамках нового центру спільного аналізу, навчань та освіти Україна-НАТО у Польщі. Ми також спільно працюватимемо над розбудовою українською оборонної промисловості і поглиблюватимемо нашу співпрацю щодо інновацій", - сказав Столтенберг.

Він сказав, що уся спільна робота спрямована на те, аби зробити Україну сильнішою, більш сумісною та краще підготовленою для вступу до Альянсу.

Україна в НАТО - заява Зеленського

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО не буде негайного запрошення для України вступити до Альянсу.

За словам президента України Володимира Зеленського, Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО під час саміту, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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