Оскільки бої в літні місяці стають дедалі запеклішими, ймовірність прориву Росії на лінії фронту залишається ризиком для України.

Попри те, що російська пропагандистська машина невпинно сурмить про успіхи на полі бою, територіальні завоювання окупаційних військ у 2025-му році є незначними, хоча сама війна, судячи з дипломатичних спроб її зупинити, далека від завершення.

Дані з фронтів демонструють, що навіть маючи перевагу в живій силі, армія Путіна поки що далека від задоволення його військових цілей - темпи на основному для Росії східному напрямку впали вдвічі від початку року порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року, пише Bloomberg у своєму аналітичному матеріалі.

Як вказує видання, спроба президента США Трампа відсторонитися від зусиль із припинення бойових дій разом із максималістськими вимогами Путіна отримати чотири регіони означають, що майбутнє України та безпеки Європи визначатиметься подіями на полі бою:

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"Оскільки російські та українські сили наразі близькі до глухого кута, здатність Києва та його союзників і далі постачати людей і зброю для своєї оборони, можливо, без особливої підтримки США, найімовірніше, матиме вирішальне значення".

За даними Bloomberg, російські війська з початку року просувалися в середньому приблизно на 41 квадратний кілометр на тиждень, тоді як у період із середини серпня до кінця минулого року середній показник становив близько 125 квадратних кілометрів. Дані також показують, що Росія захопила менше чверті відсотка - 0,15% - української території з січня. Східний Донецький регіон, який став свідком найзапекліших боїв війни і був частково окупований понад десятиліття, досі не перебуває під повним контролем Москви.

І за нинішніх темпів просування Росії знадобиться кілька років, щоб повністю зайняти тільки Донецьку область. А якщо ці темпи екстраполювати, окупація всієї України займе понад століття.

"Ідея Путіна про те, що він може швидко захопити всі чотири регіони - або навіть найближчим часом - абсолютно нереалістична. Росія досягає лише локальних проривів", - сказав Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі.

Проте, зазначає видання, ці розрахунки не применшують зростаючих проблем України з її нестачею робочої сили, втомленим від війни населенням і ослабленням підтримки з боку США. А, оскільки бої в літні місяці стають дедалі запеклішими, ймовірність прориву Росії на лінії фронту залишається ризиком для України.

"Кожна кампанія досягає точки розриву, коли фронт починає руйнуватися. Цей момент настане, тому що проблеми України мають системний характер", - цитує Bloomberg Євгена Бужинського, відставного російського генерала і військового аналітика.

Війна в Україні - ситуація на полі бою

Думки експертів щодо потенційних успіхів ЗСУ або російської армії різняться. Проте більшість із них зазначають, що важкі втрати живої сили і техніки стали частиною російської стратегії війни проти України, і самі втрати не є для армії окупантів непереборною перешкодою для продовження бойових дій.

Крім того, путінський режим продовжує нехай і повільну, але модернізацію озброєння. Так, відомий фахівець у галузі РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов у коментарі УНІАН розповів, що окупанти модернізують свої безпілотники в спробах обійти потужні українські засоби РЕБ.

Військовий аналітик Денис Попович зазначив, що звістки про нові модернізовані БПЛА "Шахед" також є тривожним сигналом, який може призвести до проблем.

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