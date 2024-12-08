За словами Дона Бейкона, це станеться, якщо Путін не підійде серйозно до того, аби завершити війну в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп планує ініціювати проведення переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон.

За його словами, війна на виснаження, яку веде РФ, не йде на користь Україні, тому США мають пришвидшити та посилити підтримку ЗСУ. При цьому якщо правитель Росії Володимир Путін не поставиться серйозно до того, аби завершити війну, Трамп подвоїть постачання зброї для України, економічні санкції проти РФ та спробує припинити торгівлю Кремля.

"Якщо США зможуть збільшити видобуток природного газу та знизити ціни на газ - це значною мірою вплине на військові можливості Росії. Рубль вже падає, російська економіка перебуває на межі краху і США повинні підштовхнути її до цього", - зазначив американський парламентарій.

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На його думку, потрібно завдати такої шкоди, яку би відчував кожен російський громадянин:

"Трамп посилить підтримку України, якщо Росія не припинить бойові дії".

За словами Бейкона, російський менталітет відрізняється від мислення людей у більшості країн Заходу. Так, Росія на полі бою зазнала численних втрат, але не припиняє збройної агресії проти України.

"Схоже, що російське керівництво не дбає про своїх людей, йому байдуже, скільки їх кинути в "м'ясорубку". Я переживаю, що війна на виснаження працює не на користь України, але вона бореться за своє існування, культуру, мову, історію. Ось чому США мають зробити все, щоб закінчити цю війну якнайшвидше", - резюмував політик.

Допомога США Україні - останні новини

Білий дім пообіцяв "лавину" військової допомоги для України до середини січня. Так, за даними The Guardian, Київ отримає від США ще один масштабний пакет військової допомоги до інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року.

Раніше стало відомо, що радники Трампа планують примусити Москву і Київ до перемовин за допомогою "пряників і батогів", включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться.

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