Білий дім в останню хвилину розробив стратегію підтримки України.

Україна отримає від США ще один масштабний пакет військової допомоги до інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Про це заявив радник із національної безпеки Джо Байдена Джейк Салліван під час зустрічі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, пише The Guardian.

Салліван повідомив, що Білий дім в останню хвилину розробив стратегію підтримки України, що включає масштабні санкції проти Росії, а також "лавину" військової допомоги Україні.

Зокрема, на зустрічі з Єрмаком, яка тривала понад годину, Салліван пообіцяв до середини січня надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.

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США також пообіцяли допомогу в навчанні українських військових на об'єктах за межами України. Крім того, The Guardian пише про майже досягнуту домовленість про виділення 20 млрд доларів у вигляді кредитів, які будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів.

"Це робиться для того, щоб ускладнити можливості Росії з підтримання воєнних дій і посилити позиції України за столом переговорів, що може закласти основу для майбутнього врегулювання", - йдеться в статті.

Допомога США Україні

Як писав Reuters, радники Трампа планують примусити Москву і Київ до перемовин за допомогою "пряників і батогів", включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться.

Водночас у ЄС заявили, що готові фінансово компенсувати вихід Сполучених Штатів із довгострокової багатосторонньої угоди про надання Україні допомоги на 50 мільярдів доларів для підтримки її боротьби з Росією.

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