Президент Німеччини запропонував розвивати побратимські відносини між містами двох країн.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив із пропозицією нарощувати побратимські відносини між українськими та німецькими містами для збільшення допомоги Україні.

Як ідеться на сайті Штайнмаєра, Німеччина вже надає Україні допомогу і підтримку в економічному, фінансовому, політичному і військовому плані. Однак населенню України потрібна і практична допомога, зокрема – генератори.

"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст із Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", – заявив президент Німеччини.

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За словами Штайнмаєра, якщо в українських міст є міста-побратими в Німеччині, саме так і працює надання допомоги.

"Інші теж хочуть такої підтримки – одягом або генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення і кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова, – шредери. Ми повинні ініціювати такі практичні форми співпраці", – пояснив Штайнмаєр.

Війна в Україні: роль Німеччини

З початку війни Німеччина не надто охоче надавала військову допомогу Україні, проте з часом темпи допомоги стали нарощуватися. Так, наприкінці жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли РСЗВ, САУ і боєприпаси.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні – лінія, яку не можна переходити. Він закликав Москву утриматися від такого кроку.

Водночас соцопитування свідчать про те, що в Німеччині стало більше прихильників дипломатичного завершення війни в Україні. Крім того, серед громадян Німеччини не спостерігається підтримки збільшення військової допомоги Україні.

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