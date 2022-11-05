Олаф Шольц зазначив, що застосування ядерної зброї неприпустимо.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні - лінія, яку не можна переходити. Він закликав Москву утриматися від такого кроку.

"Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю в цьому конфлікті", - цитує Шольца Tagesschau.

Німецький політик закликав Кремль пообіцяти, що вони цього робити не буде. Він вказав, що цю межу не можна переступати.

Відео дня

Крім того, Шольц виправдав свої переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіна заявивши, що він використовував поїздку для переконання виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

Російський президент Володимир Путін неодноразово погрожував використовувати ядерну зброю проти України. При цьому звучали погрози на адресу Заходу. У США пригрозили Москві "катастрофічними наслідками".

В Інституті вивчення війни вважають, що існує лише два варіанти застосування ядерної зброї - уздовж лінії фронту і удар по містах України.

Крім того, питання ядерної зброї піднімалося під час розмови Путіна з президентом Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Турецький політик запевнив. що президент РФ не використовує ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: