Російські прокурори звинувачують американця в "найманській діяльності".

У Росії прокурори запросили 7-річний термін у суді над громадянином США, якого звинувачують у "найманській діяльності", пише Associated Press. 72-річний Стівен Габбард, як повідомляється, визнав свою провину - для нього вимагали відбування терміну в колонії суворого режиму.

ЗМІ заявляє з посиланням на звинувачення прокурорів, що Хаббард підписав контракт із ЗСУ після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року:

"За що він нібито мав отримати щонайменше 1000 доларів".

Журналісти зазначають, що в Росії участь у "найманській діяльності" є кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Габбард, як вказують, пройшов навчання, отримав особисту вогнепальну зброю і воював у складі українських збройних сил до квітня 2022 року, коли потрапив у полон до російських окупантів.

Посольство США в Москві повідомило Associated Press, що "поінформоване про повідомлення про арешт громадянина США", але прокоментувати ситуацію не може "через обмеження конфіденційності". Російські суди виносять обвинувальні вироки більш ніж 99% підсудних, а прокурори можуть оскаржити вироки, які вони "вважають надто м'якими", йдеться в матеріалі.

Арешти американців у Росії останніми роками почастішали. Зростає занепокоєння через те, що Росія може цілеспрямовано заарештовувати громадян США, щоб пізніше використовувати їх як розмінну монету в переговорах про повернення росіян, засуджених за злочини в США і Європі, пише ЗМІ.

Обмін ув'язнених між Росією і США

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп привітав Путіна з масштабним обміном ув'язнених.

"Ми повернули наших людей назад, але ми уклали жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створили ми поганий прецедент", - заявив він.

Крім того, після обміну ув'язненими Німеччина рекомендувала своїм громадянам не їздити в Росію.

"У наших рекомендаціях щодо поїздок і безпеки ми попереджаємо, зокрема, про ризик довільних арештів", - йдеться в повідомленні німецького МЗС.

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