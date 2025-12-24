США намагаються зрозуміти, на що максимально готова піти РФ, - посол США при НАТО

Вітакер зазначив, що Росія є єдиною стороною, яка не заявила про стурбованість кількістю втрат.

Вашингтон намагається зрозуміти, на що Росія готова піти задля завершення війни в Україні, повідомив в інтерв'ю Fox News посол США при НАТО Метью Вітакер.

Він розповів, що наразі на столі лежать чотири документи, які обговорюються в режимі реального часу.

"Це мирний план із 20 пунктів, а також свого роду багатосторонні гарантії безпеки, гарантії безпеки від США, а також план економічного зростання і процвітання після встановлення миру", - зазначив Вітакер.

За словами посла США при НАТО, Вашингтон зараз добре розуміє, чого хоче Україна. Водночас у США намагаються зрозуміти, на що максимально готова піти Росія.

"Я маю на увазі, що вони продовжують вночі наносити масовані удари по Україні. Це певною мірою говорить саме за себе", - зазначив Вітакер.

За його словами, Росія є єдиною стороною, яка не заявила, що вона стурбована кількістю втрат.

Також на думку Вітакера, президент США Дональд Трамп є єдиним, хто, як головний миротворець, "може посадити обидві сторони за стіл переговорів".

"У чому президент Трамп дійсно хороший, (що - ред.) навіть попри весь хаос... він усе ще готовий довести мирну угоду до кінця і подивитися, чи є така можливість. І я думаю, що в цей момент, коли ми вступаємо в різдвяний сезон і всі святкуємо з нашими сім'ями, ми просто повинні молитися про мир", - додав посол США при НАТО.

Переговори в Маямі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що переговори щодо мирного завершення війни в Україні йдуть "нормально". При цьому, Трамп визнав, що це питання поки що не вирішено з Україною та Росією. Очільник Білого дому знову зазначив, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує "величезна ненависть".

Також ми писали, що радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що пропозиції, які в план США внесли Україна та Європа, "не покращують документ та можливість досягнення довгострокового миру". При цьому, Ушаков додав. що не бачив конкретних пропозицій. Водочас, він підкреслив, що його критика "не є прогнозом". За даними американської розвідки, російський диктатор, як і раніше, планує захопити всю Україну і повернути собі частини Європи, що належали колишньому Радянському Союзу.

