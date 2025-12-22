Радник Путіна Юрій Ушаков пригрозив, що поправки до мирного плану США можуть призвести до продовження війни в Україні.

Головний радник Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам у неділю, що запропоновані поправки до плану Вашингтона можуть продовжити конфлікт в Україні, повідомляє The Guardian.

"Я впевнений, що пропозиції, які зробили або намагаються зробити європейці та українці, безумовно, не покращують документ і не покращують можливість досягнення довгострокового миру", - сказав Ушаков.

При цьому, радник російського диктатора додав, що не бачив конкретних пропозицій і що його критика "не є прогнозом".

Видання наводить дані американської розвідки, що свідчать про те, що очільник Кремля, як і раніше, планує захопити всю Україну і повернути собі частини Європи, що належали колишньому Радянському Союзу.

Також в статті згадується, що минулого тижня російський диктатор Володимир Путін назвав європейських лідерів "свинями" і заявив, що Росія досягне своїх цілей дипломатичним шляхом або силою.

Водночас, додає видання, спецпосланник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер проводять переговори з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим у Маямі, вірячи, що мирна угода може бути близькою.

Також в публікації видання й цитує заяву президента України Володимира Зеленського, що дипломатичні зусилля просуваються "досить швидко" і що представники України у Флориді працюють з американською стороною. Додається, що українська делегація провела окремі зустрічі в США з американськими та європейськими дипломатами.

Мирні переговори в США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпредставник президента США Стів Віткофф написав в соцмережі, що протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела серію продуктивних і конструктивних зустрічей з партерами з США та Європи. Віткофф поділився, що на зустрічі делегацій України та США основна увага приділялася подальшому розробленню плану з 20 пунктів, узгодженню позицій щодо гарантій безпеки, а також обговоренню економічного розвитку і процвітання. Спецпредставник Трампа зазначив, що Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп обговорили зусилля, спрямовані на досягнення "тривалого та справделивого" завершення війни в Україні. Стармер повідомив Трампа, що країни, які входять до "Коаліції бажаючих", готові підтримати будь-яку мирну угоду та забезпечити справедливе і тривале припинення воєнних дій.

