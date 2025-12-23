Зазначається, що переговори не стосувалися України.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російські та американські дипломати провели перемовини щодо вирішення "подразників" у відносинах між двома країнами, однак прогрес є "мінімальним". Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

"Факт проведення чергового раунду консультацій зі США щодо "подразників" підтверджую. Просування мінімальне", - наголосив він.

За його словами, сторони продовжать зусилля зі "зняття подразників". Рябков додав, що черговий раунд таких контактів очікується на початку весни 2026 року.

Відео дня

Водночас Reuters написав, що дві країни обговорюють шляхи вирішення низки суперечок, які вплинули на роботу посольств одна одної. Ці перемовини не повʼязані із зустрічами щодо війни в Україні.

Переговори щодо України - останні новини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив заяву про переговори щодо України. За його словами, Москва не демонструє жодних ознак зацікавленості в завершенні війни.

"Тим не менш, переговори в Берліні були важливими. Канцлер Мерц ясно дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах щодо майбутнього України. Європейські партнери узгодили свої позиції з позиціями США та України в Берліні. Це теж було важливо", - наголосив Пісторіус.

Водночас президент Володимир Зеленський розкрив попередні результати перемовин в Маямі між Україною та США. Він зазначив, що є напрацьовані гарантії безпеки між Україною, європейцями і США. Йдеться про рамковий документ.

"Я бачив перші напрацювання. Там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі - на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це достатньо достойно", - додав глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: