Ціни на нафту зросли через загострення між США та Іраном і загрозу закриття Червоного моря

Зрив перемир’я між США та Іраном призвів до різкого скорочення обсягів нафтових поставок через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту у п’ятницю зросли більш ніж на 4% і досягли найвищого рівня за понад місяць на тлі загострення ситуації між США та Іраном у районі Перської затоки та загрози закриття Червоного моря. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3,87 долара, або 4,59%, до 88,10 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 3,54 долара, або 4,48%, до 82,49 долара за барель. Обидва еталонні сорти нафти досягли найвищого рівня з середини червня.

За тиждень ці сорти нафти подорожчали приблизно на 16%: Brent може продемонструвати третє поспіль тижневе зростання, а WTI – друге.

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"Ринок реагує на ескалацію протистояння між Іраном і США, яке цього тижня проявилося у щоденних атаках на іранську інфраструктуру та відповідних ударах Ірану по інфраструктурі сусідніх країн", – зазначив президент компанії Lipow Oil Associates Ендрю Ліпоу.

За його словами, якщо під удари потраплять ще більше танкерів, ціни на нафту продовжать зростати, оскільки судновласники просто відмовлятимуться заходити в Перську затоку.

Як зазначає Reuters, зрив перемир’я між США та Іраном призвів до різкого скорочення обсягів нафтових поставок через Ормузьку протоку, оскільки Іран завдає ударів по суднах, які проходять цим маршрутом.

До початку конфлікту через цю протоку проходило близько 20% світового споживання нафти.

Агентство також зазначає, що Іран закликає хуситів бути готовими перекрити маршрут через Червоне море у разі, якщо США завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

"З огляду на те, що понад 70% експорту Саудівської Аравії було перенаправлено до порту Янбу через нафтопровід "Схід–Захід" для уникнення Ормузької протоки, будь-які подібні події дійсно становлять загрозу", – зазначив аналітик компанії PVM Oil Associates Тамаш Варга.

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Раніше повідомлялося, що військовий конфлікт США з Іраном поновився, і поки що мало ознак того, що дипломатія зможе його зупинити.

За даними джерел видання Politico, зусилля посередників щодо відновлення переговорів або режиму припинення вогню не дали жодних ознак прогресу, і схоже, що бойові дії триватимуть без осяжного кінця.

Як йшлося у матеріалі, обидві сторони, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо контролю над Ормузькою протокою.

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