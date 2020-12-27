Згідно з даними одного з проросійських ресурсів, бойові зіткнення поновилися в Гадрутському і Ходжавендському районах Нагірного Карабаху, а також в Зангелані.

У Нагірному Карабасі поновилися бої між Вірменією та Азербайджаном, є жертви з обох сторін конфлікту.

Про це повідомляє проросійський телеграм-канал «Военный обозреватель».

Згідно з даними ресурсу, бойові зіткнення поновилися в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

"Повідомляється про чергове бойове зіткнення вірменських і азербайджанських військових у Гадрутському районі Нагірного Карабаху. За непідтвердженими даними, серед військовослужбовців Збройних сил Азербайджану є жертви. За наявною інформацією, смертельне поранення отримав один азербайджанський солдат", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше цей же ресурс опублікував чергове повідомлення про бойові дії, але вже в Ходжавендському районі Нагірного Карабаху

"Повідомляється про бої в Ходжавендському районі Нагірного Карабаху. З обох сторін є загиблі, поранені і полонені. Підрозділи спеціального призначення Збройних сил Азербайджану направлені в район села Туг", - повідомляє "Военный обозреватель".

Також з'явилося повідомлення про ескалацію конфлікту в Зангелані.

"Повідомляється про інцидент в Зангелані. Напад на військову комендатуру", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Нагірному Карабасі: загострення та перемога Азербайджану

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: Денис Прядко