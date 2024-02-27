"Фанатка" РФ заявила, що президент Франції "грає у воєначальника".

Лідери крайніх лівих і ультраправих сил Франції накинулися на президента Еммануеля Макрона. Причиною стали його слова про можливу відправку військ НАТО в Україну в майбутньому.

Відома французька "прихильниця" російського диктатора Марін Ле Пен написала в соцмережі X, що сумнівається, чи усвідомлюють всі серйозність такої заяви.

"Еммануель Макрон грає у воєначальника, але так недбало говорить про життя наших дітей. Це питання миру чи війни в нашій країні", – заявила лідер ультраправого Національного об'єднання.

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Також критикою відзначилися і представники лівої політсили "Нескорена Франція" та глава Соціалістичної партії Олів'є Фор, який заявив, що "війна проти Росії була б божевіллям", назвавши Макрона безвідповідальним.

Відправка військ НАТО в Україну - головні новини

26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни-члени НАТО і Євросоюзу обговорюють можливість введення своїх військ в Україну.

За підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправки в Україну військових, однак єдиної позиції з цього питання не було.

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