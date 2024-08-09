Спорядження нададуть із складів Пентагону за програмою президентських повноважень.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 мільйонів доларів.

Спорядження нададуть із складів Пентагону за програмою президентських повноважень (PDA), зазначається на сайті Петагону. Пакет включатиме:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатоцільові радари;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

броньовані машини HMMWV;

патрони до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини та допоміжне обладнання.

"Ми надамо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб посилити захист України своєї території та народу. Як дав чітко зрозуміти президент Байден, США та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну", - заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.