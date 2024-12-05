Він зазначив, що росіянам вдалося перейти на військову економіку.

Російська Федерація є і надалі залишатиметься найбільшою військовою загрозою для Німеччини.

З таким попередженням у Бундестазі виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesschau. За його словами, Москва повністю перевела економіку на військові рейки та щороку забезпечує свою армію танками у кількості від 1000 до 1500 одиниць:

"Це приблизно вдвічі більше, ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих. Для нас очевидно одне: Росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому".

Німеччина готується до війни

Нагадаємо, у Берліні неодноразово повідомляли, що не виключають поширення російської агресії у майбутньому. Пісторіус заявляв, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року.

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За даними ЗМІ, Бундесвер вже почав готувати свою армію до можливих бойових зіткнень з російськими військами. Крім того, було розроблено секретний план дій на випадок війни.

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