Російська Федерація є і надалі залишатиметься найбільшою військовою загрозою для Німеччини.
З таким попередженням у Бундестазі виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesschau. За його словами, Москва повністю перевела економіку на військові рейки та щороку забезпечує свою армію танками у кількості від 1000 до 1500 одиниць:
"Це приблизно вдвічі більше, ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих. Для нас очевидно одне: Росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому".
Німеччина готується до війни
Нагадаємо, у Берліні неодноразово повідомляли, що не виключають поширення російської агресії у майбутньому. Пісторіус заявляв, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року.
За даними ЗМІ, Бундесвер вже почав готувати свою армію до можливих бойових зіткнень з російськими військами. Крім того, було розроблено секретний план дій на випадок війни.