Вони просять не проявляти ознак слабкості перед Кремлем.

П'ятеро французьких депутатів з різних політичних груп закликали міністра збройних сил країни Себастьяна Лекорню направити в Україну військових інструкторів.

Звернення опублікував у мікроблозі X депутат Національних зборів Франції Фредерік Петі. Політики виступають за створення відповідної європейської коаліції, в якій Франція відіграватиме провідну роль поряд з арміями Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Скандинавії:

"У той час, коли Російська Федерація закликає тисячі північнокорейських солдатів воювати проти української армії, наша відповідь має полягати у збільшенні нашої прямої підтримки України; не шляхом відправки солдатів воювати проти російської армії, а шляхом відправки військових інструкторів для підготовки солдатів на українській землі, які захищають цілісність своєї території і наші демократичні цінності".

У листі зазначається, що перспективи можливих переговорів "стають все більш зрозумілими", тому країни Європи не повинні проявляти ознак слабкості та дозволяти Кремлю диктувати собі "червоні лінії". Підписантами цього звернення є сам Петі, Констанс Ле Гріп, Анна Пік, Лоран Мазорі та Ксав'є Розерен.

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Відправка інструкторів в Україну

Як відомо, можливість повернення військових інструкторів на територію країни активно обговорювалася цього року. У низці країн заявляли, що готові піти на цей крок, але лише в рамках коаліції.

Французький президент Еммануель Макрон підтримував не лише відправку інструкторів в Україну, а й заявляв, що Париж обговорюватиме направлення сухопутних військ, ящо російська окупаційна армія прорве лінію фронту.

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