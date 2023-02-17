Місцеві забудовники вже клопочуть про зведення будинків для американських військовослужбовців і їхній сімей.

Військовослужбовці США можуть залишитися біля аеропорту поблизу Жешува в 160 км від українського кордону, на строк до 10 років.

Як повідомив портал RMF24, в даний час американські військові в аеропорту займаються переправленням військової техніки в Україну. За даними видання, американці орендують у приватного підприємця кілька гектарів землі недалеко від аеропорту. Видання дізналося, що угода про оренду укладена на п'ять років з можливістю продовження ще на п'ять.

На цій земельній ділянці встановлено намети та контейнери, в яких живуть американські солдати. Поруч знаходиться автобаза, також орендована у приватного підприємця.

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При цьому видання зазначило, щовільні земельні ділянки в околицях аеропорту поблизу Жешува розкуповуються під будівництво квартир і будинків для американських військових.

Забудовники прогнозують, що американські військові залишаться на цій території надовго. Як зазначило видання, протягом багатьох місяців військові зняли більшість номерів у готелях і орендували багато квартир. Звернення до місцевого муніципалітету про надання житла продовжують зростати.

Мер гміни Тшебовніско, де розташований аеропорт, Леслав Кузняр зазначив, що забудовники звертаються до місцевої влади саме з умовами будівництва багатоквартирних чи приватних будинків саме для американських солдатів.

"Вони пояснюють це тим, що якщо солдати будуть тут протягом декількох років, то вони привезуть сім'ї, і їм треба буде десь жити", - пояснив Кузняр.

Контингент США в Європі

Влітку 2022 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про розширення американського військового контингенту в Європі у відповідь на російський напад на Україну.

У листопаді 2022 року у Білому домі повідомили, що додаткові війська США залишаться у Польщі на тривалий час, оскільки США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу НАТО.

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