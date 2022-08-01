Він вважає, що обидві сторони не мають можливості вести війну.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що заворушення у Косово могли статися через непорозуміння двох сторін.

Таку думку він виклав у своєму Telegram-каналі.

"Вся ця ситуація між Сербією та Косово нагадує більше неправильне сприйняття сторонами намірів одна одної, чим могла скористатись третя сторона, така як Росія. Це не схоже на відкрите бажання йти на конфронтацію жодної зі сторін", - вважає експерт.

Жданов нагадав, що уряди Косово та Сербії вже довгий час живуть в умовах недовіри та сприймають дії один одного ворожо.

Експерт вважає, що обидві сторони зараз не мають можливості вести війну.

"Сербія та Косово накладали різні дзеркальні обмеження один на одного, що вилилось у конфліктну ситуацію з підняттям ставок. Сербія не має сил, щоб захопити Косово, там знаходяться миротворчі війська НАТО, а повторення 1999 року в Сербії ніхто не хоче, а Косово, тим паче не має тих сил, щоб напасти на Сербію та добитись чогось військовим шляхом", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися зіткнення через зміни правил проїзду.

Після цього президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни.

Водночас прем'єр Косово Альбін Курті звинуватив у заворушеннях самого Вучича та директора Офісу з Косово і Метохії.

Контингент KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) заявив, що готовий втрутитися в ситуацію у разі необхідності.

Згодом влада Косова заявила, що відкладає процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

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