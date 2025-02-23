Зеленський нагадав, що Україна торік зробила 2,2 млн FPV-дронів плюс 100 тис. далекобійних.

Без допомоги США Україні буде нелегко стримувати агресора, зокрема через те, що на певні види озброєння потрібна американська ліцензія. Водночас Україна розвиває свій оборонний комплекс та має певні успіхи – вироблено рекордну кількість артсистем. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Зокрема Зеленського запитали, що станеться, якщо США перестануть допомагати Україні, та чи вистачить тоді допомоги від ЄС.

"США – це не тільки гроші. Політична підтримка важлива дуже, санкційна підтримка важлива дуже… Є деяка зброя, яка має ліцензію Сполучених Штатів. Її (зброю – УНІАН) дають нам європейці, наприклад, ті самі Patriot, які ми отримуємо… До речі, від Німеччини отримали більше, ніж від будь-якої країни, щодо систем Patriot. Але все одно ліцензію на це дають Сполучені Штати Америки. Тому я б не хотів, щоб ми були без цієї допомоги – без допомоги Сполучених Штатів...", - сказав президент України.

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Зеленський додав, що наразі Україні вдалося збільшити виробництво відповідних видів озброєння, що теж дає змогу Україні якось "виживати".

"Подивимось... Поки нової допомоги немає, а ми якось живемо. Так зброя іде, ми шукаємо різні варіанти, ми збільшили виробництво… Торік 154 артилерійські системи вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд тому, що за рік – 154, на нашу думку, більше, ніж за той рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році ми спробуємо зробити більше", - заявив Зеленський.

Він також розповів про виробництво дронів.

"Я говорив, що ми зробимо 1 млн дронів. Ми зробили FPV – 2,2 млн торік плюс 100 тис. далекобійних. Ми зробимо більше в цьому році. Це нам допомагає виживати. Так, це не замінює допомогу Сполучених Штатів Америки, але це й не є ціллю - замінити допомогу партнерів. З допомогою краще. І на минулий рік це було: ми – 40%, 30% – Європа, 30% – США... Думаю, що цього року ми будемо точно у 50 відсотках. Так, у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротися з ним", - підкреслив Зеленський.

На його думку, США робитимуть все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році.

"Я вважаю, що це – їх ціль, й вони все робитимуть для цього", - впевнений президент України, звернувши увагу на те, що досягати цієї мети без України, це – "інший формат".

Британці і французи проситимуть американців прийти до тями

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон відвідають США. Президент України Володимир Зеленський покладає певні сподівання на ці візити. На думку українського лідера, під час поїздки до Вашингтона Стармер та Макрон опишуть партнерам у США "реальну ситуацію" в російсько-українській війні.

Тим часом міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна зараз співпрацює з іншими партнерами, зокрема, над закупівлею боєприпасів через треті країни та спільним виробництвом боєприпасів.

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