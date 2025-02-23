Зеленський сподівається, що європейці розкриють очі американцям.

Наступного тижня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон відвідають США. Як передає кореспондент УНІАН, президент України Володимир Зеленський покладає певні сподівання на ці візити.

"Це дуже важливо, бо, як на мене, вони мають сидіти за столом переговорів як представники Європи. Я не можу сказати, хто зараз представлятиме Європу, але вважаю, що бодай одна особа представлятиме ЄС. І безумовно, Велика Британія також має бути за столом", - сказав він.

На думку українського лідера, під час поїздки до Вашингтона Стармер та Макрон опишуть партнерам у США "реальну ситуацію" в російсько-українській війні.

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"Я кажу, що це дуже термінові поїздки представників, очільників Франції, Великої Британії до США. Я думаю, що вони опишуть реальну ситуацію нашим стратегічним партнерам. А потім, коли вони повернуться, я сподіваюся, у нас буде зустріч з усіма партнерами з Європи, і ми визначимо наші наступні кроки", - заявив глава держави.

Європейські лідери почали "паломництво" до США

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня Стармер та Макрон відвідають Сполучені Штати Америки. Британський політик представить президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні європейських військовослужбовців.

Видання The Telegraph написало, що йдеться про розгортання менш ніж 30 000 європейських військових. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США.

При цьому Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в Східній Європі в стані готовності, щоб "відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я".

Цього тижня на аудієнції у Трампа вже побував президент Польщі Анджей Дуда.

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