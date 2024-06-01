США можуть втратити лідерство у світі, а якщо Трамп реалізує свій секретний план "примирення" України та Росії.

У разі повернення на посаду президента США Дональд Трамп може примусити Україну до капітуляції. У такому разі він стане "президентом-лузером", вважає президент України Володимир Зеленський.

"Давайте уявимо собі, що, наприклад, президент Трамп вирішив закінчити війну коштом України, і якимось чином у діалозі має підтвердження з російського боку, від Путіна, що "стоп". Українці не будуть із цим миритися, але тоді він [Трамп] може сказати: "Ну все, я вам не даю жодної підтримки, зброї немає, фінансів немає". Домовиться з партнерами, і вони також припинять підтримку. Звичайно, Україна без зброї, голими руками, не зможе воювати з багатомільйонною армією", - сказав Зеленський.

На його думку, такий крок призведе до того, що США втратять статус світового лідера.

"Уявіть на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Він буде дуже слабким. А це говорить не про нього, а про інституціональність Сполучених Штатів. Вони не будуть лідерами у світі. У них буде потужна економіка, але щодо міжнародного впливу, він дорівнюватиме нулю. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не той гравець. Тоді на арену виходитимуть інші, авторитарні лідери. І це реальна третя світова війна", - вважає Зеленський.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп регулярно роздає обіцянки закінчити війну в Україні за лічені дні, якщо не години. При цьому публічно він не розкриває, як саме він має намір закінчити найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

Однак західна преса неодноразово писала, що у вузькому колі Трамп зізнавався в намірі примусити Україну до територіальних поступок Росії. Для цього він нібито хоче шантажувати Київ припиненням військової допомоги.

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