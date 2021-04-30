У ВООЗ назвали нерівний доступ до вакцин від COVID-19 однієї з головних проблем пандемії.

З 1 мільярда зроблених ін'єкцій у світі, лише 0,3% припадає на бідні країни. 82% щеплень від COVID зробили в багатих країнах.

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус на міжнародній зустрічі країн-членів ЄС на тему доступу до ліків і медичних засобів, пише 24 канал.

За його словами, вакцинний націоналізм є головною перешкодою для перемоги над пандемією.

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“Сьогодні у світі вже ввели понад 1 мільярд доз, але 82% з них були зроблені в країнах з високим і вище середнього рівнями доходів, і лише 0,3% ввели в країнах з низьким рівнем доходів”, - наголосив Тедрос Гебрейесус.

Він назвав нерівний доступ до вакцин від COVID-19 однієї з головних проблем пандемії, а також зазначив, що кошти профілактики, лікування та реабілітації часто недоступні тим, хто більше за всіх потребує цього.

Через нерівномірний розподіл вакцин між країнами, світова економіка може втрачати до 9,2 трильйона доларів. І майже половина цих збитків – близько 4,5 трильйона доларів – припадає саме на розвинені країни. Настільки нерівномірний розподіл вакцин Гебрейесус назвав "катастрофічним моральним провалом" для всього світу.

Всього у світі зробили 1,09 мільярда доз вакцин. Повністю вакциновані 255 мільйонів людей.

Китай – 244 мільйони; США – 235 мільйонів; Індія – 147 мільйонів; Велика Британія – 48,1 мільйона; Бразилія – 41 мільйон.

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Автор: Вікторія Гордієнко