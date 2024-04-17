Країна перебуває на краю прірви, каже нардеп Богдан Яременко.

В Україні викликала хвилю невдоволення оперативна допомога західних країн Ізраїлю, оскільки українці вже понад два роки перебувають під масованими російськими обстрілами.

"Очевидно, що українці спостерігають різницю в підході, коли США, Велика Британія і Франція буквально закривають небо Ізраїлю. Дуже важко змиритися з тим, що вас вважають партнером другого сорту", - сказав Le Monde народний депутат Богдан Яременко.

Засновник благодійної організації "Повернись живим" Віталій Дейнега прокоментував це так: "Українське життя коштує менше, ніж ізраїльське життя. Звичайно, ми можемо звинувачувати західних партнерів і країни. Але що це змінить?".

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Журналісти зазначають, що це відчуття посилюють систематичні бомбардування української енергетичної інфраструктури, а також ризик нового наступу російської загарбницької армії.

Заступник директора аналітичного центру "Центр "Нова Європа" Сергій Солодкий говорить про складну ситуацію на фронті та необхідність отримати більше зброї. Він переконаний, що відсутність волі та ефективності з боку Заходу створить у суспільстві відчуття покинутості: "Це повна катастрофа, катастрофа, і я вважаю, що це головна емоція зараз".

Нардеп Яременко каже, що Україна перебуває на краю прірви. Затримка допомоги чинить негайний вплив на фронт, також це впливає на бажання людей воювати. "Ми маємо бути спроможними дати гарантії того, що вступ до армії не рівноцінний квитку в один кінець", - пояснив він.

За словами Дейнеги, однією з головних причин того, що українська армія тримається, є застосування дронів. "За останні шість місяців ми показали, що можемо змусити Росію заплатити високу ціну за те, що вона робить, навіть без допомоги Заходу. Але ціна, яку доводиться платити, дуже висока", - додав він.

Союзники не закриють небо України: що вони кажуть

Нагадаємо, раніше в Білому домі сказали, що не будуть вплутуватися у війну в Україні. За словами Джона Кірбі, в Ізраїлі та Україні "різний повітряний простір і картина загроз".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон сказав, що британські військові не допомагають Україні відбиватися від атак, щоб уникнути ескалації в Європі.

А головний дипломат Євросоюзу Жозепп Боррель сказав, що іранські ракети летіли над військовими базами Франції та США, тому їх і збивали. В Україні таких баз немає, додав він.

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