Президент розповів про проведену зустріч з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, в ході якої вони обговорили питання конфіскації російських активів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що все заморожені російські активи повинні бути конфісковані і працювати на захист від терору.

"Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з ним пов'язані. Все має бути конфісковано і працювати на захист від терору. Це справедливо-відповідати терористові. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якомога швидше", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів про проведену зустріч з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, в ході якої вони обговорили питання конфіскації російських активів.

Відео дня

"Потрібно уніфіковане і сильне рішення. Таке рішення, яке доведе нашу спільну повагу до міжнародного права і повну зневагу до держави-терориста. Звичайно, я поінформував пана Борреля про актуальну ситуацію на полі бою, про наші потреби", - зазначив Зеленський.

Доля конфіскованих російських активів

Посли Європейського Союзу підтримали пропозицію використовувати прибутки від заморожених активів РФ на допомогу для України. Йдеться про узгодження першого кроку – відкладення надходжень від заморожених активів на окремий рахунок.

Країни-члени Європейського Союзу побоюються російської відплати і кібератак після конфіскації заморожених активів Центробанку РФ , пише Politico.

Відзначається, що протягом місяців чиновники ЄС шукають шляхи використання заморожених активів РФ на суму близько 200 мільярдів євро, але це постійно створює нові проблеми. Зараз деякі уряди виношують план, щоб спробувати досягти такого ж результату, не вирішуючи поки долю активів.

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