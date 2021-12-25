Наприкінці промови королева побажала "всім дуже щасливого Різдва".

Королева Єлизавета II виступила зі щорічним різдвяним зверненням. Вона згадала про свого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня цього року.

Незважаючи на те, що цього року "не буде одного знайомого сміху", королева заявила, що Різдво в королівській родині буде радісним, передає Бі-бі-сі.

У своїй промові Єлизавета II також згадала про минулий кліматичний саміт в Глазго, премію Герцога Единбурзького, майбутні Ігри Співдружності і платиновий ювілей самої королеви. В кінці вона побажала "всім дуже щасливого Різдва".

Читайте такожДжонсон повідомив про" дуже хороше " самопочуття королеви Єлизавети (відео)Тим часом, стало відомо, що британська поліція затримала озброєного чоловіка на території Віндзорського замку. Порушення сталося вранці в день Різдва. Члени королівської сім'ї були проінформовані.

Поліція Темз-Веллі повідомила, що 19-річний чоловік з Саутгемптона перебуває під вартою. "Ми можемо підтвердити, що системи безпеки зреагували майже відразу після того, як чоловік увійшов на територію, і він не входив ні в які будівлі",— сказала суперінтендант Ребекка Мірс, передає kommersant.

Як повідомляв УНІАН, королева Єлизавета II проводить ці різдвяні канікули в Віндзорі, вирішивши не залишатися в Сандрінгемі, королівському маєтку в східній Англії, де вона традиційно проводить свята з сім'єю.

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