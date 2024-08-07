Американським компаніям потрібно багато чого розглянути, перш ніж підписатися на спільне виробництво в зоні бойових дій.

Пентагон закликав американських оборонних підрядників до активнішої співпраці з українськими партнерами, однак американські компанії укладали угоди повільніше, ніж їхні європейські колеги. Про це пише видання Defense One.

За словами представника Державного департаменту, галузь справді хоче збільшити свою присутність в Україні, однак вона повинна мати сенс з точки зору бізнесу. Чиновник також звернув увагу, що й фінансування є проблемою.

Чиновник зазначив, що минулого місяця Northrop Grumman оголосила про виробництво боєприпасів в Україні. Це перша публічна угода між американською компанією та Україною щодо внутрішнього виробництва зброї.

Відео дня

Так, західні компанії можуть мати певні побоювання щодо корупції в оборонно-промисловій сфері України.

"Очевидно, що корупція викликає занепокоєння", — сказав чиновник, але зазначив, що Україна досягає прогресу, і що українські чиновники визнали, що ситуація має покращитися, щоб промисловість США могли впевнено співпрацювати з країною.

Представник додав, що компанії також намагаються оцінити, які місцеві чи регіональні ринки зможуть продовжити функціонувати після війни, оскільки запуск нової виробничої лінії може зайняти кілька років.

"Це має бути бізнес-кейс для того, що вони намагаються зробити, і тому, дивлячись на те, щоб, можливо, почати з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, виробництва запасних частин, таким чином почати повзати-ходити-бігти- типу філософії, перш ніж ви фактично дійдете до більш просунутих речей", - наголосив він.

Американські компанії можуть також бути стурбовані питанням наявності страхування політичних ризиків, яке забезпечує фінансовий захист їх інвестицій в Україні, але загалом уряд США прагне, щоб компанії активніше співпрацювали з Україною. Чиновник зазначив, що в Сполучених Штатах є "команда з угод з Україною", яка відповідає за надання вказівок щодо потенційних українсько-американських угод, а також за відповідь на запитання та вирішення проблем.

"Ми однозначно відкриті до діалогу", – резюмував чиновник.

Чехія змушена стримати свої амбіції щодо постачання снарядів в Україну

У лютому чеський президент Петр Павел пообіцяв українцям 800 тисяч снарядів. Поставки зайняли досить довгий час, проте в червні перші 45 тисяч снарядів прибули в Україну.

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

Вас також можуть зацікавити новини: