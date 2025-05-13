Він скликав засідання Ради оборони.

Угорщина звинувачує Україну в проведенні спецоперації зі зриву національного опитування щодо її вступу до Євросоюзу.

Вдень прем'єр-міністр країни Віктор Орбан повідомив на своїй сторінці в Facebook про скликання Ради оборони через "безпрецедентну" розвідувальну операцію проти Угорщини. Як передає Index, після засідання він звинуватив Україну в розгортанні "цілеспрямованої наклепницької кампанії".

За словами Орбана, українська сторона пожвавила відносини з Будапештом, щоб зірвати референдум про членство України в Європейському Союзі. Він також звинуватив у причетності до цього угорську опозиційну партію "Тиса":

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"Такого ще ніколи не траплялося на нашій пам'яті. Слід очікувати, що подальші дії спецслужб будуть розпочаті ще до завершення референдуму".

Голова "Тиси" Петер Мадяр заявив, що Орбан використовує спецслужби проти опонентів, оскільки боїться за свою владу. Він також звинуватив прем'єра у вчиненні двох злочинів - поширення чуток та приховування злочину проти держави.

Угорське видання Magyar Hírlap пише, що їхні джерела у розвідці повідомили їм про "багатомісячну розвідувальну війну" між Києвом та Будапештом. Нещодавно Сили оборони Угорщини нібито збили на своїй території український дрон.

Керівник Науково-дослідного інституту оборони суверенітету Юзеф Хорват заявив їм, що таким чином Україна нібито "тестує час реакції угорських сил оборони" та їхні технічні можливості:

Ми сподіваємося, що якщо вони це зробили, то отримали відповідь, тому що угорці збили цей безпілотник. З іншого боку, очевидно, що за кожною такою атакою стоїть вторинний намір - залякати населення, зневірити громадян".

Погіршення відносин між Україною та Угорщиною

Як відомо, зараз в країні проходить консультативний референдум щодо вступу України до Європейського Союзу. Прем'єр Віктор Орбан прямо закликає угорців голосувати проти євроінтеграції країни.

Ця ініціатива викликала занепокоєння в Європейському Союзі, оскільки Угорщина залишається єдиною країною, яка блокує вступ України до ЄС.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС сподівається зняти цю заборону, водночас готуючись до інших сценаріїв .

Крім того, нещодавно Служба безпеки України затримала агентів, які працювали на Угорщину. Метою шпигунів було отримання інформації про обороноздатність Закарпаття, настрої місцевого населення та можливу реакцію на введення угорського військового контингенту.

У відповідь на ці дії Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Київ вдався до дзеркальних дій, виславши двох угорських дипломатів .

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