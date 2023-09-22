Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС матимуть ї погодити.

Наступного місяця Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, ймовірно, рекомендує розпочати серйозні переговори про багаторічний процес вступу України до блоку. Водночас ЄК, як передбачається, вимагатиме прогресу в деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Джерела Bloomberg переконані, що відмова від надання такої рекомендації була б для ЄК ознакою політичної неспроможності, зважаючи на умови, в яких зараз живе Україна.

Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС матимуть ї погодити. Це швидше за все, відбудеться на саміті в грудні. Джерела кажуть, що позиція з цього питання кількох країн блоку, приміром Угорщини, не є передбачуваною.

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У разі схвалення рекомендації Україна перейде до тривалої процедури завершення реформ і приведення законодавства у відповідність до законодавства ЄС. Це передбачатиме реформи у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку.

Жодних способів прискорення цієї процедури немає. Зазвичай цей процес триває понад 10 років (принаймні, так сталося з Хорватією, останньою країною, яка приєдналася до блоку в 2013 році).

Видання наголошує, що початок переговорів про членство зміцнить позицію президента України Володимира Зеленського на тлі контрнаступу проти Росії.

Вступ України до ЄС - це треба знати

В червні 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС. В жовтні відбудеться саміт ЄС, під час якого очікується жваве обговорення питань, що стосуються розширення блоку. До цього часу український уряд сподівався зробити все можливе для того, аби політичне рішення почати перемовини про вступ було ухвалене.

Єврокомісія представила України рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які мають бути втілені для вступу до блоку. Станом на середину червня, як зазначали в ЄС, Україна виконала дві з цих семи умов.

В середині серпня в Кабміні заявили, що Україна до кінця року не зможе на 100% виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії. Утім там наголошували, що переговори про приєднання до ЄС все одно мають початися в грудні.

Напередодні голова фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що парламент ухвалив вже 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України.

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