Китай почав експлуатацію stealth‑дронів GJ‑11 Sharp Sword: що це за 'пташки'

Пекін, імовірно, виводить платформу в оперативну експлуатацію для ударних і розвідувальних завдань.

Китайські збройні сили розпочали дослідну експлуатацію новітніх стелс‑дронів GJ‑11 Sharp Sword, свідчать супутникові кадри з аеродрому Шігаце. Активність відповідає етапу оперативних випробувань та може означати, що платформа наближається до бойової готовності, пише "Мілітарний".

Серія знімків онлайн‑архіву Planet Labs показала щонайменше три GJ‑11 на авіабазі Шігаце (Shigatse‑Pei) у Тибетському автономному районі у період з 6 серпня по 5 вересня. Два безпілотники мають сіре забарвлення, ще один — червоно‑коричневе захисне покриття, характерне для випробувальних зразків. На тих самих кадрах виднілися й інші військові літаки з подібним покриттям.

Проєкт GJ‑11 розроблявся понад десять років. Платформі приписують призначення для ударних і розвідувальних місій, а також потенційні можливості для застосування у повітряних боях. Конструкція "літаючого крила" робить дрон помітним прикладом інвестицій Китаю в безпілотні стелс‑платформи — на відміну від публічної позиції США щодо подібних конструкцій.

Аеродром Шігаце розташований на південно‑західному фланзі Китаю поблизу індійського кордону — регіону, де періодично відбуваються прикордонні інциденти. Розгортання GJ‑11 тут дає можливість відпрацювати тактику застосування з баз у високогір’ї, а також інтеграцію дронів у спільні операції з пілотованими літаками.

Аналітики відзначають, що одночасна присутність кількох Sharp Sword дозволяє тестувати координацію між безпілотниками, їхню взаємодію з літаками‑супутниками (зокрема J‑20) і можливий рівень автономності платформи. Окрім наземної базової версії, у китайських джерелах і неофіційних повідомленнях фігурують морські варіанти або похідні для авіаносців — варіації GJ‑11H/GJ‑11J/GJ‑21.

