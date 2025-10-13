Спроби Росії залучити добровольців для війни проти України провалюються, високі фінансові виплати не допомагають.

Спроби Росії стимулювати військовий призов за допомогою високих фінансових виплат втрачають свою ефективність - це вказує на те, що основний метод залучення добровольців для участі у війні починає вичерпувати себе. Кількість людей, які підписують контракти з Міністерством оборони РФ, більше не зростає, навіть у тих регіонах, де пропонують найбільші виплати, - "всі, хто хотів заробити на війні", вже записалися.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ще в лютому поточного року оцінювалося, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи призведе до значного зростання кількості добровольців, оскільки основна частина тих росіян, кого можна було мотивувати грошима в межах можливостей бюджету, вже підписала контракти. Постійне збільшення виплат і розширення соцпакета для військових вказує на зниження темпів набору і спроби Кремля знайти нові стимули для призову.

ISW продовжує вважати, що якщо рівень рекрутингу продовжить знижуватися і Росія не зможе заповнювати свої високі втрати, це може змусити Володимира Путіна або вдатися до примусової мобілізації резервістів, на яку він вкрай не хоче йти, або сісти за стіл переговорів для завершення війни.

Ситуація з "тихою мобілізацією" в Росії

Ханти-Мансійський автономний округ зараз пропонує найбільшу одноразову виплату - 3,2 мільйона рублів (близько 39 300 доларів), а регіональні бонуси по всій Росії в середньому збільшуються кожні 3-4 місяці приблизно на 500 тисяч рублів (близько 6 100 доларів). Однак рішення Свердловської області підвищити одноразову виплату до 3,1 мільйона рублів (близько 38 100 доларів) у березні 2025 року не призвело до напливу нових контрактників).

Співробітники військкоматів у двох неуточнених сибірських регіонах повідомили, що останнім часом записуються здебільшого люди "вкрай похилого віку" і з хронічними захворюваннями. В одному з міст на півночі Іркутської області зазначають, що проблеми з набором спостерігаються вже кілька місяців, а більшість нових рекрутів цікавляться винятково фінансовими умовами та соціальними пільгами - такими як пріоритетний вступ дітей до вишів, відтермінування за кредитами та списання боргів. Це, за словами джерел, свідчить про те, що мотивація тих, хто вступає в армію, має виключно матеріальний характер.

Джерело ISW з Іркутської області також розповідало, що Міноборони РФ активно розміщувало агітаційні оголошення - особливо перед зустріччю США і Росії на Алясці 15 серпня, - стверджуючи, що "мир скоро настане" і закликаючи встигнути "заробити мільйони до того, як прийде мир".

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ вдалося просунутися в Запорізькій області. На Оріхівському напрямку внаслідок умілих дій штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки.

Командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Едуард Боднюк і зовсім вважає, що Україні не потрібен мир із Росією. За його словами, нашій країні необхідно прагнути до одного результату, який вирішив би долю наступних поколінь.

