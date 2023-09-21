Голова фракції "СН" зазначив, що станом на сьогодні Верховна Рада України ухвалила вже 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважує, що станом на сьогодні Верховна Рада України ухвалила вже 99,9% того, що вимагає Європейський Союз для початку перемовин про вступ України до ЄС.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що сьогодні депутати завершили розгляд закону про національні меншини, а також розглянули в першому читанні законопроект щодо політично значущих осіб (ПЕП).

"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні", - написав Арахамія.

Відео дня

І на цьому все, зазначає депутат, - парламент "свою домашню роботу виконав". "Ми передаємо естафету Кабінету міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка", - зазначив голова фракції.

Закони для євроінтеграції

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 21 вересня, ВР ухвалила євроінтеграційний закон, який, зокрема запроваджує відкриття спеціалізованих книгарень для національних меншин та безкоштовне забезпечення підручниками школярів та педагогів, які належать до нацменшин.

Серед іншого, встановлюється, що уряд визначатиме методологію особливості використання мов нацменшин в їхній комунікації з місцевими органами влади.

А у населених пунктах, в яких традиційно проживають нацменшини, або в яких такі вони складають значну частину населення, допускається поширення внутрішньої та зовнішньої реклами, а також реклами у відповідних аудіальних та аудіовізуальних медіа місцевої категорії, виконаної державною мовою та дубльованої мовами відповідних нацменшин.

Вас також можуть зацікавити новини: