Через ворожу атаку постраждав 60-річний чоловік.

Вночі 13 жовтня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одещині, через влучання у передмісті обласного центру зайнялася масштабна пожежа на складах з одягом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією (тканинами, одягом, взуттям тощо) та швейним обладнанням на площі понад 5 000 кв. метрів. Також згоріла одна автівка.

Як уточнила речниця регіонального главку ДСНС Марина Аверіна, ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів.

Відео дня

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Згідно з повідомленням, від ДСНС залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників, також в гасінні взяли участь КЗ "ЦБГ Авангард", пожежний підрозділ Національної гвардії України та добровольці.

Станом на 8:00, ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури УНІАН уточнили, що під час атаки Одеського району пошкоджено із подальшим загорянням 4 складських приміщення. Постраждав 60-річний чоловік, його доставили до лікарні. Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Удари РФ по Одесській області

Нагадаємо, вночі 12 жовтня російська армія завдала по Одещині дронового удару, пошкоджено об'єкти електроенергетики та газотранспортної інфраструктури.

Вночі 11 жовтня через ворожий удар без електропостачання на Одщині залишилися 44 населених пункти, в Одесі через атаку були проблеми з роботою міського електротранспорту.

Вас також можуть зацікавити новини: