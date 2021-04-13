Росія стягнула до кордону України приблизно 20 тисяч своїх солдатів. Що намагається зробити Володимир Путін? Він лише випробовує Вашингтон чи намагається таким чином протистояти новим санкціям, які от-от будуть запроваджені за ув'язнення Олексія Навального й організацію масштабної кібератаки SolarWinds?
Чи все ж таки Москва справді готується до вторгнення в суверенну країну, щоб відірвати ще один шматок чи два від її території? Як адміністрації президента Джо Байдена стримати чергове порушення міжнародного закону?
"Україна не входить в НАТО. Але коли я відвідував її як верховний командувач союзних сил в 2013 році, то виявив дуже бажаного партнера в особі ЗСУ. Після зустрічей на високому рівні в Києві я вирушив на південь, щоб перейти до найкращої частини поїздки - візиту на запрошення голови ВМС України на головній базі в стратегічно важливому Криму", - пише на сторінках Bloomberg адмірал ВМС США у відставці й колишній верховний командувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс.
Читайте такожSüddeutsche: Україна слабка, але не беззахиснаВін описує свою подорож на південь України у чорних "позашляховиках", під час якої робив зупинки на полях битви Кримської війни. Зокрема, в так званій "Долині смерті", де відбулася так звана "Атака легкої бригади" Великої Британії, увічнена у вірші лорда Альфреда Теннісона.
"Пам'ятаю, я думав про те, наскільки малим здавався півострів і наскільки іронічним було те, що великі держави тих часів: Британська, Французька, Османська і Російська імперії, - зійшлися в кривавій війні за цей невеликий шматочок суходолу в Чорному морі, яка, зрештою, стала великим розчаруванням", - пише Ставрідіс.
Він додає, що Україна в 2013 році була сильним партнером НАТО. Вона відправляла свої війська для участі в місіях альянсу в Афганістані й на Балканах, а також збиралася відправити бойовий корабель для участі в місії з боротьби проти піратства в Східній Африці. Але наступного ж року Володимир Путін вторгся в Україну й анексував Крим. Він також дестабілізував всю країну, розпаливши війну на Донбасі й роздаючи російські паспорти. Москва відправляла свої загони спеціального призначення без розпізнавальних знаків, влаштовувала диверсії, перетворила соціальні мережі в зброю, а також організовувала морські блокади.
"Пригадую, як під час того візиту в 2013 році командир ВМС - приємний і розумний адмірал - нарікав на присутність російських бойових кораблів у порту Севастополя. Він сказав: "Одного дня росіяни просто захоплять нашу базу. Нам пощастить, якщо вони не захоплять всю країну". Я подумав, що він панікер. А тепер я усвідомлюю, що ми не зробили достатньо для стримування Путіна. І урок, який я засвоїв, говорить, що нам потрібно зробити більше зараз, якщо ми не хочемо повторення вторгнення 2014 року", - йдеться в статті.
Читайте такожРосія нарощує війська навколо України на трьох напрямках - МЗСПутін хоче ціле "меню насолод": ще шматок України, який би дозволив сполучити Крим з материковою Росією, російськомовну країну-васала на Донбасі, Україну, яка б боялася добиватися членства в НАТО. Також він хоче показати своєму населенню, що він просуває російський націоналізм в так званому "близькому зарубіжжі", а також послати сигнал Заходу, що нові санкції призведуть лише до більших проблем в регіоні.
Чи наважиться Путін на нове вторгнення? Хороша новина в тому, що такий сценарій здається менш можливим, ніж в 2014 році. ЗСУ краще озброєні й підготовлені, значною мірою завдяки допомозі США. Але коли йдеться про Путіна, нічого не можна сказати напевне. Він може вирішити, що внутрішня турбулентність і розкол в США в поєднанні з пандемією на обох узбережжях Атлантичного океану відвертають увагу Заходу. Він зробив аналогічні ставки перед вторгненням в Сирію, Грузію, а також в Крим. Він може наважитися на дії зараз, а з наслідками вже розбиратися потім.
Найкраще, що може зробити команда Байдена, - це подивитися в очі чоловіка, якого президента США справедливо назвав "вбивцею", і викрити його блеф. Це означає забезпечити Україну наступальним озброєнням, особливо протитанковими і бронебійними ракетами класу "земля-земля", а також почати відповідні тренування для ЗСУ, які б проводило напряму Європейське командування армії США.
"Це також означає відправити кораблів ВМС США в Чорне море (Пентагон відправив кілька ескадрених міноносців з Середземномор'я через Босфор цього тижня), запровадити додаткові санкції проти Росії загалом і оточення Путіна зокрема у відповідь на кібератаки SolarWinds й отруєння Навального, а також продовження взаємодії НАТО з Україною включно з наданні їй плану дій щодо членства", - вважає Ставрідіс.
Читайте такожЗагроза наступу РФ: у Путіна знову заговорили про "порятунок" російськомовнихВін зауважує, що йдеться не лише про Україну. Для міжнародної системи на кін поставлено значно більше. Китай, безумовно, пильно стежить за реакцією Заходу в Східній Європі. Адже США одночасно намагаються зберегти незалежність Тайваню.
Америка і її союзники повинні рішуче виступити проти російської мобілізації біля українського кордону. Коли громило починає грати м'язами, поступатися - це завжди погана ідея.
Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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