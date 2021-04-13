Ситуація біля українського кордону стосується не лише Східну Європу, Китай пильно стежить за реакцією Заходу на російські провокації.

Росія стягнула до кордону України приблизно 20 тисяч своїх солдатів. Що намагається зробити Володимир Путін? Він лише випробовує Вашингтон чи намагається таким чином протистояти новим санкціям, які от-от будуть запроваджені за ув'язнення Олексія Навального й організацію масштабної кібератаки SolarWinds?

Чи все ж таки Москва справді готується до вторгнення в суверенну країну, щоб відірвати ще один шматок чи два від її території? Як адміністрації президента Джо Байдена стримати чергове порушення міжнародного закону?

"Україна не входить в НАТО. Але коли я відвідував її як верховний командувач союзних сил в 2013 році, то виявив дуже бажаного партнера в особі ЗСУ. Після зустрічей на високому рівні в Києві я вирушив на південь, щоб перейти до найкращої частини поїздки - візиту на запрошення голови ВМС України на головній базі в стратегічно важливому Криму", - пише на сторінках Bloomberg адмірал ВМС США у відставці й колишній верховний командувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс.

Читайте такожSüddeutsche: Україна слабка, але не беззахиснаВін описує свою подорож на південь України у чорних "позашляховиках", під час якої робив зупинки на полях битви Кримської війни. Зокрема, в так званій "Долині смерті", де відбулася так звана "Атака легкої бригади" Великої Британії, увічнена у вірші лорда Альфреда Теннісона.

"Пам'ятаю, я думав про те, наскільки малим здавався півострів і наскільки іронічним було те, що великі держави тих часів: Британська, Французька, Османська і Російська імперії, - зійшлися в кривавій війні за цей невеликий шматочок суходолу в Чорному морі, яка, зрештою, стала великим розчаруванням", - пише Ставрідіс.

Він додає, що Україна в 2013 році була сильним партнером НАТО. Вона відправляла свої війська для участі в місіях альянсу в Афганістані й на Балканах, а також збиралася відправити бойовий корабель для участі в місії з боротьби проти піратства в Східній Африці. Але наступного ж року Володимир Путін вторгся в Україну й анексував Крим. Він також дестабілізував всю країну, розпаливши війну на Донбасі й роздаючи російські паспорти. Москва відправляла свої загони спеціального призначення без розпізнавальних знаків, влаштовувала диверсії, перетворила соціальні мережі в зброю, а також організовувала морські блокади.

"Пригадую, як під час того візиту в 2013 році командир ВМС - приємний і розумний адмірал - нарікав на присутність російських бойових кораблів у порту Севастополя. Він сказав: "Одного дня росіяни просто захоплять нашу базу. Нам пощастить, якщо вони не захоплять всю країну". Я подумав, що він панікер. А тепер я усвідомлюю, що ми не зробили достатньо для стримування Путіна. І урок, який я засвоїв, говорить, що нам потрібно зробити більше зараз, якщо ми не хочемо повторення вторгнення 2014 року", - йдеться в статті.

Читайте такожРосія нарощує війська навколо України на трьох напрямках - МЗСПутін хоче ціле "меню насолод": ще шматок України, який би дозволив сполучити Крим з материковою Росією, російськомовну країну-васала на Донбасі, Україну, яка б боялася добиватися членства в НАТО. Також він хоче показати своєму населенню, що він просуває російський націоналізм в так званому "близькому зарубіжжі", а також послати сигнал Заходу, що нові санкції призведуть лише до більших проблем в регіоні.

Чи наважиться Путін на нове вторгнення? Хороша новина в тому, що такий сценарій здається менш можливим, ніж в 2014 році. ЗСУ краще озброєні й підготовлені, значною мірою завдяки допомозі США. Але коли йдеться про Путіна, нічого не можна сказати напевне. Він може вирішити, що внутрішня турбулентність і розкол в США в поєднанні з пандемією на обох узбережжях Атлантичного океану відвертають увагу Заходу. Він зробив аналогічні ставки перед вторгненням в Сирію, Грузію, а також в Крим. Він може наважитися на дії зараз, а з наслідками вже розбиратися потім.

Найкраще, що може зробити команда Байдена, - це подивитися в очі чоловіка, якого президента США справедливо назвав "вбивцею", і викрити його блеф. Це означає забезпечити Україну наступальним озброєнням, особливо протитанковими і бронебійними ракетами класу "земля-земля", а також почати відповідні тренування для ЗСУ, які б проводило напряму Європейське командування армії США.

"Це також означає відправити кораблів ВМС США в Чорне море (Пентагон відправив кілька ескадрених міноносців з Середземномор'я через Босфор цього тижня), запровадити додаткові санкції проти Росії загалом і оточення Путіна зокрема у відповідь на кібератаки SolarWinds й отруєння Навального, а також продовження взаємодії НАТО з Україною включно з наданні їй плану дій щодо членства", - вважає Ставрідіс.

Читайте такожЗагроза наступу РФ: у Путіна знову заговорили про "порятунок" російськомовнихВін зауважує, що йдеться не лише про Україну. Для міжнародної системи на кін поставлено значно більше. Китай, безумовно, пильно стежить за реакцією Заходу в Східній Європі. Адже США одночасно намагаються зберегти незалежність Тайваню.

Америка і її союзники повинні рішуче виступити проти російської мобілізації біля українського кордону. Коли громило починає грати м'язами, поступатися - це завжди погана ідея.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Переклад: Лесь Димань